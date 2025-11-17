MLB: Los Mets tienen a un contendiente serio para quitarle a Pete Alonso

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre de las Grandes Ligas comienza a calentarse, y los Medias Rojas de Boston se encuentran en el centro de una de las decisiones más importantes del mercado: retener a Alex Bregman o lanzarse por Pete Alonso. Según el insider Jon Morosi, Boston es “el mayor contendiente para quitarle a Alonso a los Mets” si Bregman no regresa.

La frase de Morosi no deja lugar a dudas: “O traen de vuelta a Bregman o hacen una ofensiva total por Pete Alonso. Me gustan sus chances de conseguir a uno de los dos”. En ambos casos, se trata de apuestas millonarias: Bregman podría firmar por 5 años y 150 millones, mientras que Alonso rondaría los 5 años y 130 millones.

El bate que podría transformar el lineup

Pete Alonso viene de una temporada con 38 cuadrangulares, 41 dobles y un OPS+ de 144. Su llegada a Boston no solo reforzaría el corazón del orden ofensivo, sino que aliviaría la presión sobre jóvenes como Roman Anthony, quien aún se está consolidando en el roster. Jim Bowden lo resume así: “Alonso haría mucho más que mejorar la ofensiva; quitaría presión al medio del orden”.

Alex Bregman: ¿la prioridad real de Boston?

Bregman, de 31 años, bateó .273 con 18 jonrones y 3.5 WAR en 114 juegos en 2025. Su liderazgo y versatilidad defensiva lo convierten en una pieza valiosa, especialmente para un equipo que volvió a postemporada tras años de ausencia. Boston lo considera una prioridad, pero su decisión de optar por la agencia libre abre la puerta a alternativas.

La directiva encabezada por Craig Breslow enfrenta una disyuntiva: invertir en la continuidad de Bregman o apostar por el poder de Alonso. Ambos jugadores representan soluciones claras a los problemas ofensivos del equipo, pero el tiempo apremia.