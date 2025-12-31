Asesinan a tiros a reconocido cantante de música regional mexicano

Suscríbete a nuestros canales

La música regional mexicano vuelve a teñirse de sangre tras el violento asesinato de Giovanni “Gio” Vera, vocalista principal de la popular Banda Gota de Oro, quien perdió la vida en un brutal ataque armado en Irapuato, estado de Guanajuato, la noche del 28 de diciembre de 2025.

La noticia, confirmada por su propia agrupación, ha estremecido a fans, colegas y comunidades enteras. "Hoy no es un adiós, es un hasta siempre”, fue parte del mensaje escrito en la cuenta oficial de Instagram.

El trágico final del cantante

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el ataque ocurrió en la colonia Los Presidentes, cuando un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en un domicilio donde varias personas se encontraban reunidas.

Las balas no solo alcanzaron a Vera, sino que cobraron la vida de cinco personas en total. Tres murieron en el lugar y dos más fallecieron posteriormente en hospitales a causa de sus heridas.

Giovanni Vera, conocido por su carisma, voz potente y conexión directa con el público, fue identificado entre las víctimas fatales, confirmando el peor de los temores de sus seguidores y colegas del medio.

Las autoridades han descrito este ataque como uno más dentro del clima de violencia que azota a muchas regiones de México, donde las agresiones armadas y emboscadas han dejado un rastro de dolor entre civiles y figuras públicas.

¿Quién era Gio Vera?

Giovanni “Gio” Vera era más que un cantante, era la voz principal de Banda Gota de Oro, un grupo de música regional mexicano oriundo de Irapuato que había conquistado a sus seguidores con corridos, baladas y temas rancheros llenos de sentimiento.

Su presencia sobre el escenario se caracterizaba por energía, cercanía con el público y un estilo auténtico que lo distinguía dentro del género.

Sus compañeros de banda lo recordaron con emotivas palabras en redes sociales, expresando que su voz y alegría vivirán siempre entre ellos y sus seguidores, y resaltando que hoy “el cielo se viste de fiesta porque tú sigues cantando allá arriba”.

Horas antes de su asesinato, Gio Vera utilizó sus redes sociales para planear futuros eventos y celebrar momentos con sus fans; entre sus mensajes se encontraba la invitación a una posible celebración para iniciar el 2026.