Secuestran y asesinan a vocalista de regional mexicano

Se confirmó la muerte del vocalista de Los Incomparables de Tijuana, Eleuterio “Tello” Higuera hallado sin vida en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana, luego de haber sido reportado como desaparecido.

Autoridades no han brindado mayor información del estado en cómo consiguieron el cuerpo del cantante de regional mexicano, sin embargo, se conoció que Eleuterio “Tello” Higuera fue asesinado dos días más tarde de haber sido raptado por hombres no identificado.

Los hechos se desarrollaron el pasado 22 de octubre, en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California, cuando el vocalista se encontraba en un salón celebrando un evento y un grupo de civiles armados irrumpieron en la propiedad.

Aunque algunos de los presentes lograron huir, el cantante de Los Incomparables de Tijuana fue secuestrado y reportado como desaparecido.

Hallan cuerpo sin vida de Eleuterio “Tello” Higuera

Luego del incidente se activó el protocolo de búsqueda de las autoridades policiales. Eleuterio “Tello” Higuera fue hallado sin vida el 24 de octubre, dos días después de ser raptado.

“Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr.”, comunicó la agrupación a través de sus redes sociales.

Un crimen sin esclarecer

Por ahora no hay detenidos ni identificados por el asesinato del vocalista de Los Incomparables de Tijuana. Según medios de México, el crimen puede estar relacionado con la presencia de grupos delictivos que operan en la región, aunque a la fecha no existe una línea oficial de investigación confirmada.

Por su parte, Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana y tío de la víctima, lamentó su deceso en un comunicado. “Tu brillo y alegría siempre estarán con nosotros y con el público. Descansa en paz, ‘Tellito’ Jr. Dios dé fortaleza a toda la familia”, destacó.

Tanto los miembros de la agrupación como sus familiares han solicitado respeto en medio del dolor.