Cuántos latinos se podrían quedar sin seguro médico en Estados Unidos por el Obamacare

La posible derogación o modificación de secciones clave de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), una iniciativa impulsada por el Congreso y respaldada por la administración de Donald Trump, ha generado gran preocupación entre defensores de derechos civiles y organizaciones médicas. La comunidad hispana, uno de los grupos que más se benefició de la ley, sería también el más afectado por cualquier recorte.

Recordemos que en la última sesión del Senado de EEUU, que se realizó el jueves 12 de diciembre, rechazó dos planes sobre la ayuda para costear los seguros médicos: uno demócrata para extender tal cual está un subsidio a las primas de "Obamacare" y uno republicano con nuevas cuentas de ahorro para la salud.

A menos que haya un acuerdo de último momento de aquí a fin de año, las primas de los seguros médicos subirán fuertemente desde el 1 de enero.

¿Cuántos latinos se podrían quedar sin esta ayuda médica?

Gracias a la implementación del Obamacare, incluyendo la expansión de Medicaid y los subsidios para seguros privados, más de 4.6 millones de latinos obtuvieron cobertura médica entre 2010 y 2020.

Como resultado, la tasa de no asegurados entre los hispanos se redujo del 32% al 19%. Sin embargo, si prosperan las propuestas de cambios, los economistas de salud estiman que entre 2 y 3.5 millones de latinos podrían perder su seguro médico.

Estados donde habrá más impacto

El impacto sería particularmente fuerte si se eliminan los subsidios federales, se reducen los créditos fiscales o se deroga la expansión de Medicaid en estados clave como: Florida, Texas, Arizona, Nevada y California, donde la población hispana constituye una parte significativa de los beneficiarios.

Ante este panorama, grupos latinos y organizaciones de salud han intensificado su presión para proteger los subsidios y evitar lo que consideran un "golpe devastador" para millones de familias trabajadoras.