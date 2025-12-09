Seguro Social de Estados Unidos pagará este monto a partir de este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social comenzará esta semana a emitir uno de sus pagos más elevados, que puede llegar a $5,108 al mes para los beneficiarios que califican para el monto máximo. La entrega de estos fondos se efectuará de manera progresiva, basándose en la fecha de nacimiento de cada persona jubilada.

Estas son las fechas de pago

La Administración del Seguro Social (SSA) ha indicado que el primer pago de diciembre se efectuará el miércoles 10 de diciembre. Este depósito está destinado a los jubilados que nacieron el día 10 o en días anteriores de cualquier mes. Los siguientes depósitos están pautados para el 17 de diciembre, dirigidos a aquellos con fechas de nacimiento entre el 11 y el 20 del mes, y el 24 de diciembre para quienes hayan nacido a partir del día 21.

Cuánto recibirán

El beneficio máximo de $5,108 solo lo consiguen aquellos que deciden jubilarse a la edad máxima de 70 años. En contraste, las personas que solicitan sus prestaciones a la edad mínima de 62 años podrían recibir hasta $2,831 mensuales, una cifra que varía según su historial de trabajo.

La SSA subraya que la cantidad final que recibe un jubilado se define por tres elementos cruciales: La edad a la que se retira, el total de contribuciones hechas al Seguro Social a lo largo de su carrera y el número de años que cotizó. La agencia sugiere a los usuarios emplear su calculadora oficial para estimar sus beneficios mensuales.

El programa de Seguro Social se financia a través de un impuesto de nómina que pagan tanto empleados como empleadores. No obstante, informes recientes alertan que, si el Congreso no actúa, los recursos del programa podrían agotarse para cubrir los pagos completos tan pronto como en 2034. Esto se debe al incremento en el número de jubilados y a la disminución de la fuerza laboral activa.