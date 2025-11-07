Trump planea nuevo registro con tu Seguro Social: ¿Riesgo para tu estatus migratorio?

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump prepara un nuevo sistema que utilizará los números de Seguro Social para confirmar la ciudadanía de los estadounidenses. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esta medida busca garantizar que únicamente los ciudadanos puedan participar en elecciones federales, reforzando la supervisión del estatus migratorio y combatiendo posibles fraudes electorales.

El registro se apoyará en el programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), que ahora permitirá a los estados verificar la ciudadanía de los votantes usando los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, evitando la necesidad de proporcionar los nueve completos. Esta actualización agiliza el proceso de revisión y lo hace más eficiente para las autoridades.

Actualmente, 26 estados ya cuentan con acuerdos para utilizar SAVE en la verificación de votantes, mientras que otros están en proceso de implementación. USCIS exhorta a todas las agencias estatales, locales y tribales a emplear este sistema, con el fin de fortalecer la confianza en el proceso electoral y asegurar que solo ciudadanos puedan votar.

Foto: USCIS

Entre las ventajas del registro destacan:

Verificación de ciudadanía sin requerir el número completo del DHS.

Confirmación de elegibilidad de votantes y beneficiarios de servicios gubernamentales.

Reducción de riesgos de participación de personas no ciudadanas en elecciones.

Estas funciones permiten un control más seguro y eficiente sobre los registros de votantes, el uso de datos del Seguro Social es defendido por USCIS como una herramienta clave para prevenir fraudes electorales. La alianza con la Administración del Seguro Social facilita que las agencias puedan verificar la ciudadanía sin depender de identificaciones del DHS, las cuales no siempre están disponibles en todas las oficinas estatales o locales.

Desde abril de 2025, todas las agencias estatales, locales, tribales y territoriales pueden utilizar SAVE sin costo alguno.