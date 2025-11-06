Servicios

Bank of America sorprende al anunciar el cierre total de sus sucursales este mes

Estas instituciones suspenderán la atención presencial por 24 horas, aunque mantendrán habilitados sus servicios digitales y móviles para garantizar la atención a sus usuarios. 

Jessica Molero Gómez
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 05:21 pm
Bank of America
Foto: Bank of America
El Bank of America cierra sucursales en todo Estados Unidos este 11 de noviembre debido a la celebración del Día de los Veteranos (Veterans Day), una fecha que forma parte del calendario oficial de feriados federales.

Durante esta jornada, las oficinas no atenderán al público, aunque los clientes podrán continuar realizando operaciones financieras a través de canales digitales y cajeros automáticos. Esta medida busca rendir homenaje a los ciudadanos que han servido en las Fuerzas Armadas del país.

El cierre temporal del Bank of America no obedece a un imprevisto, sino al cumplimiento de los feriados federales establecidos por la Reserva Federal.  El Veterans Day, conmemorado cada 11 de noviembre, honra a los veteranos de guerra y representa una tradición nacional en la que tanto instituciones financieras como entidades gubernamentales suspenden sus labores por respeto a los excombatientes.

Otros bancos que también cierran sus puertas en EEUU

El Bank of America no será la única entidad en detener temporalmente sus operaciones. A esta pausa también se sumarán los principales bancos del país, entre ellos:

  • Wells Fargo

  • JP Morgan Chase

  • Citibank

  • Goldman Sachs

  • U.S. Bank

  • Capital One

  • Santander, BBVA y Citizens Bank

Durante el feriado, no solo las entidades bancarias cierran sucursales, sino que también se verán afectadas otras instituciones públicas.

Foto: Bank of America

Entre estas, se encuentran, las oficinas postales, escuelas, bibliotecas y algunas empresas privadas permanecerán sin operaciones por un día, mientras que los servicios esenciales como hospitales y cuerpos de seguridad continuarán funcionando bajo horarios especiales o de guardia.

