Seguro Social de EEUU pagará hasta $5.000 el 12 de noviembre, verifica si recibes el cheque

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que este mes de noviembre comenzará una nueva ronda de pagos para millones de jubilados y beneficiarios del programa federal. Los depósitos se efectuarán en distintas fechas, según el día de nacimiento de cada persona, y los montos pueden alcanzar hasta $5,108 dólares en algunos casos, dependiendo de la edad de retiro y del historial laboral del beneficiario.

Fechas oficiales del cronograma de pagos

El primer grupo recibirá su cheque el 12 de noviembre, correspondiente a quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes. Posteriormente, el segundo grupo obtendrá su pago el 19 de noviembre (nacidos del 11 al 20) y el último grupo el 26 de noviembre (nacidos del 21 al 31). Este cronograma aplica exclusivamente a quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997, mientras que los jubilados previos ya recibieron su depósito el 3 de noviembre.

Diferencias en los montos de los pagos

Los montos que entrega el Seguro Social varían según la edad a la que cada persona decidió jubilarse.

Quienes se retiraron a los 62 años reciben alrededor de $2,000 dólares mensuales, con una reducción del 30% por retiro anticipado.

Los jubilados a los 65 años perciben cerca de $3,000 dólares.

Los que esperaron hasta los 70 años pueden recibir el monto máximo, que asciende a $5,108 dólares mensuales.

El esquema de pagos no solo favorece a jubilados, sino también a los beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), estas personas recibirán sus depósitos bajo el mismo cronograma, siempre que hayan comenzado a cobrar después de mayo de 1997. La SSA recomienda verificar el estado del pago a través de la plataforma “my Social Security”, donde los usuarios pueden consultar fechas exactas y montos acreditados.