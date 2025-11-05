EEUU confirma cambios en el Seguro Social ¿Quiénes se quedan sin aumento en 2026 y por qué?

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos confirmó ajustes importantes en el programa del Seguro Social que entrarán en vigencia en 2026, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento del 2,8 % en los beneficios gracias al Ajuste por Costo de Vida (COLA), pero también aclaró que no todos los beneficiarios recibirán este incremento de igual forma.

El objetivo de esta medida es mantener la estabilidad financiera del sistema y compensar el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Sin embargo, quienes solicitaron sus pagos antes de la edad completa de jubilación podrían no notar una mejora significativa en sus cheques.

¿Quiénes no verán aumento en sus pagos?

Los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social de manera anticipada, es decir, antes de cumplir su edad plena de jubilación, entre 66 y 67 años, no disfrutarán de un incremento considerable en sus pagos mensuales, esto se debe a que sus beneficios ya fueron reducidos al momento de hacer la solicitud temprana.

La reducción aplicada es del 0,5 % por cada mes que el trabajador cobre antes de alcanzar su edad plena. Por ejemplo, quienes se jubilen a los 62 años podrían recibir solo el 70 % del monto total que les correspondería si esperaran hasta los 67 años.

En contraste, aquellos que decidan retrasar su jubilación hasta los 70 años podrán obtener los pagos más altos del programa. La SSA otorga créditos adicionales por cada mes de espera, lo que puede aumentar el monto total de la pensión hasta en un 24 %.

Estos jubilados serán los más beneficiados por el aumento del COLA en 2026, ya que su base de pago es mayor y el incremento del 2,8 % se aplicará sobre montos más altos, la SSA considera esta estrategia una forma efectiva de mejorar los ingresos en la vejez.

Foto: EEUU confirma cambios en el Seguro Social

El ajuste del 2,8 % comenzará a aplicarse en enero de 2026 y se traducirá en un aumento promedio de 56 dólares mensuales. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios ante la inflación, aunque es menor que los ajustes aplicados en años anteriores debido a la estabilidad económica actual.

La SSA explicó que la cifra se calculó tomando en cuenta los indicadores de precios al consumidor, lo que garantiza que los aumentos reflejen el costo real de vida en Estados Unidos.

Cómo planificar la jubilación y maximizar beneficios

La SSA recomienda a los trabajadores evaluar cuidadosamente el momento de su jubilación para evitar pérdidas económicas. Algunas sugerencias clave incluyen: