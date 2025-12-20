Potro de $1.3 millones que generó gran expectativa pierde de forma increíble en su primer intento en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras sabatina en Gulfstream Park se encuentra en pleno desarrollo con el Championship Meet, que ofrece un programa de once competencias y a su vez incluye cinco pruebas de corte selectivo. No obstante, la atención de la séptima carrera, una prueba especial para ejemplares de dos años (Maiden Special Weight) de $70.000, se centró en el debut de un costoso potro.

El Linaje de un Millón de Dólares: Hermano completo Potro Estados Unidos

El ejemplar en cuestión es Epic D’Oro, un hermano completo de la legendaria Rachel Alexandra (hijo de Medaglia d’Oro en Lotta Kim). Este potro acaparó las miradas en las subastas de yearlings de Keeneland en septiembre de 2024. Identificado como Hip 112, fue adquirido por Epic Horses LLC por la impresionante suma de $1.350.000, una cifra que lo colocó entre los cinco precios más altos de esa jornada de ventas.

Sorpresa en la Raya Final: Gulfstream Park

La prueba, disputada sobre un recorrido de 1.700 metros, presentó a once rivales para el hermano de Rachel Alexandra. Epic D’Oro, con la monta del boricua Irad Ortiz Jr., realizó un debut dominante. A pesar de partir por el puesto de pista número 12, el potro impuso la pauta durante todo el trayecto, capaz de marcar parciales veloces: 23.2 para los 400 metros, 47.3 en los 800 metros y 1:11.36 para los 1.200 metros.

Cuando parecía que el ejemplar de $1.3 millones de dólares se dirigía cómodamente a su primer triunfo, con 1.600 metros en 1:35.21, fue sorprendido justo en la sentencia. El número 11, Boss Henry, con el jinete francés Flavien Prat, realizó una atropellada final decisiva que le arrebató la victoria por una nariz. Boss Henry dejó dividendos de $9.40 a ganador y el tiempo final fue de 1:41.09 para los 1.700.

Próxima actuación: Carreras Potro Gulfstream Park

Ahora corresponde al entrenador Todd Pletcher y a sus allegados decidir el próximo paso para Epic D’Oro. A pesar de la frustrante derrota en el debut, el potro demostró calidad y velocidad, elementos clave para futuras actuaciones.