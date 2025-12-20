El "Muchacho de la Película" y la leyenda: Jaramillo publica foto con Bob Baffert y se alista para Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

El látigo venezolano Emisael Jaramillo inicia una nueva y ambiciosa etapa en el turf norteamericano. Tras su reciente visita a Venezuela para participar en el primer Jockey Challenge 56 disputado en el Hipódromo La Rinconada, y presenciar la realización del primer Clásico Internacional Emisael Jaramillo (GI), que ganó la yegua chilena Steady, el jinete emprende un importante movimiento estratégico.

Nuevo Agente y Cambio de Base: Santa Anita Park

Jaramillo confirmó a principio del mes de diciembre su asociación profesional con el agente Tom Knust. Knust representa una figura de gran peso en el circuito de carreras, reconocido por el manejo exitoso de talentos, como la representación que ejerció sobre el jinete italiano Antonio Fresu. Este acuerdo busca impulsar la carrera del venezolano al más alto nivel.

El cambio de agente precede un movimiento de recinto significativo. Jaramillo traslada su centro de operaciones desde Gulfstream Park, Florida, a la competitiva California. El criollo se presentará en el óvalo de Santa Anita Park para el inicio del denominado "Meeting de Invierno". La temporada en esta histórica pista arranca el próximo 26 de diciembre. La expectación crece ante su debut en una de las pistas más exigentes del turf norteamericano.

Apoyos de Alto Calibre: Agente Entrenadores

Además del cambio de agente, el jinete oriundo del estado Guárico aseguró un apoyo profesional de primer orden. Jaramillo recibió una oferta de colaboración del trainer Doug O’Neill, un preparador que asumirá el compromiso de brindarle montas de calidad y acceso a ejemplares de alto calibre.

La jornada de hoy sábado 20 de diciembre trajo consigo otra señal de respaldo. El "muchacho de la película" utilizó su cuenta de Instagram para publicar en sus stories una fotografía junto al entrenador Bob Baffert, ganador de poco más de 3.500 carreras de por vida. Esta imagen alimenta las especulaciones sobre posibles futuras colaboraciones en California.

De acuerdo con la cuenta de Equibase, el látigo no tiene compromisos de monta registrados hasta el momento. Se espera que, tras la llegada de Navidad, el venezolano anuncie oficialmente sus primeras montas en el recinto de Santa Anita Park.