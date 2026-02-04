Exmarido de Jill Biden acusado de quitarle la vida a su pareja

Suscríbete a nuestros canales

Bill Stevenson, exesposo de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, es acusado del asesinato de su esposa Linda, tras haber sido encontrada en su residencia de Delaware en diciembre.

El hombre que se casó con Jill en 1970, fue detenido por la justicia el lunes 2 de febrero del 2026, bajo los cargos de asesinato en primer grado, de acuerdo con la información del Departamento de Policía del Condado de New Castle.

Bill arrestado por asesinatos

El apartamento afirmó que la mujer fue hallada sin vida en su residencia, luego haber recibido un reporte de altercado doméstico el 28 de diciembre del 2025.

Afirmaron que los servicios de emergencia intentaron reanimar a la mujer, pero fue imposible ya que estaba totalmente muerta.

Bill fue procesado por las autoridades y permaneció recluido en un centro, donde salió tras pagar una fianza de $500.000.

“Los oficiales intentaron salvar su vida, sin embargo, Linda fue declarada muerta”, informó la policía, sin revelar más detalles, realizando ahora una investigación.

Jill y Bill matrimonio

La exprimera dama que aún no se ha pronuncia por la delicada situación, estuvo casada con el hombre de 1970 a 1975. De aquel amor no nacieron hijos, ya que, según información en los medios, fue un amor de universidad para Jill.

Tras su ruptura con el hombre, la docente estadounidense nacida el 3 de junio de 1951, se casó con el expresidente Joe Biden, con quien lleva años de mucho amor y tienen una hija llamada Ashley.