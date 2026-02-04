Esto lo comentó Abel Castellano Jr. sobre la hazaña conseguida por Mychel Sánchez este martes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Mychel Sánchez la tarde de este martes de 3 enero consiguió un hito sin precedentes que marca un nuevo capítulo para los jinetes venezolanos en Estados Unidos, igualó a Abel Castellano Jr. en la séptima posición de los jinetes venezolanos con más victorias de todos los tiempos, con un total de 1,849 en Estados Unidos.

Un hecho sin precedente que cruza fronteras

Cuando el récord se comparte, el orgullo se multiplica entre los miles de venezolanos que aupamos a nuestros deportistas dentro y fuera de nuestras fronteras. La victoria que marcó la historia fue con Harp's Hot Corner en la décima prueba de la cartelera en Parx Racing, para el trainer Michael Pino.

A través de la red social (X) el exjinete y entrenador Abel Castellano Jr., respondió a este hecho histórico que marca una pauta de un antes y un después: “Orgulloso de ti, Mychel @SanchezMychel. Sigue adelante con fe; con Dios, tu talento y tu dedicación no hay meta que no puedas alcanzar” indicó.

De igual manera, Mychel Sánchez, respondió en ese hilo de mensaje; “Un honor para mí” dijo.

Mychel Sánchez, tiene por delante en la lista a Javier Castellano, Ramón Dómonguez (retirado), Eibar Coa (retirado), Daniel Centeno, Junior Alvarado y Emisael Jaramillo.