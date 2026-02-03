Mychel Sánchez: Alcanza un hito sin precedentes que marca un nuevo capítulo para los jinetes venezolanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Mychel Sánchez, quien se ha convertido en toda una sensación entre los jinetes venezolanos que hacen campaña en Estados Unidos, pertenece a las nuevas generaciones de jinetes criollos que empiezan a sobresalir en el campo profesional, y se convierten en referencia como ejemplo para el relevo de jinetes.

Sánchez, ha evidenciado dedicación y talento desde los inicios de sus carreras, cosa que lo ha hecho destacarse y ser uno de los mejores jinetes nacidos en nuestro país en los últimos tres años.

Mychel Sánchez iguala a Abel Castellano Jr., en la séptima casilla

Al obtener dos triunfos en el hipódromo de Parx Racing, en Pensilvania, este martes 3 de febrero, Mychel Sánchez empata con Abel Castellano Jr. en la séptima posición entre los jinetes venezolanos más ganadores de carreras de todos los tiempos en Estados Unidos, con un total de 1,849 victorias.

Estos triunfos fueron por intermedio de Society Ball en la quinta carrera de la jornada para el entrenador Jamie Ness, y la marca histórica fue encima del ejemplar Harp's Hot Corner en la décima prueba de la cartelera en Parx Racing, para el trainer Michael Pino.

Lideres de todos los tiempos

En la cima de la lista está el zuliano Javier José Castellano, quien suma, 5,934 triunfos, mientras en el segundo lugar y con mucha ventaja, el retirado y Hall off Fame, Ramón Alfredo Domínguez con 4,985 victorias y en el tercer puesto, Eibar Coa Monteverde con 4,080 lauros obtenidos, también retirado del sillín.

Para completar los primeros cinco jinetes venezolanos con más victorias en Estados Unidos, sigue Daniel Centeno es cuarto con 3,470 fotografías y Junior Alvarado es quinto con 2.328 victorias hasta los momentos.

A continuación, presentamos el listado general de látigos criollos con 1,000 o más triunfos que son un total de 15 hasta la fecha.