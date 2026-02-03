Hipismo

Turfway Park ajusta su horario: Conoce las nuevas horas de partida para miércoles y jueves

El óvalo de Kentucky adelanta la hora de partida debido a las bajas temperaturas y las nevadas en la zona de Florence

Por

David García V.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 04:32 pm
Turfway Park ajusta su horario: Conoce las nuevas horas de partida para miércoles y jueves
Foto: Turfway Park
Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por garantizar el desarrollo de la actividad hípica pese a las inclemencias del tiempo, las autoridades de Turfway Park han anunciado una reprogramación en sus horarios para las jornadas de este miércoles 4 y jueves 5 de febrero. El escenario, ubicado en Florence, Kentucky, y conocido por su pista de arena sintética, abandonará temporalmente su habitual horario nocturno.

NOTAS RELACIONADAS

Debido a los pronósticos meteorológicos y la persistente nevada en la región, la administración del hipódromo ha decidido adelantar el inicio de las acciones para aprovechar las horas de mayor luz y temperatura.

Nuevo horario de partida en Turfway Park

De acuerdo con la información suministrada por Kevin Kerstein, del departamento de publicidad de Turfway Park, la primera carrera para ambos días ha sido fijada para la 1:00 p.m. (Hora del Este) / 2:00 p.m. (Hora de Venezuela).

La programación del miércoles consta de diez competencias, destacando la cuarta y la novena prueba, ambas bajo la modalidad de Optional Claiming con una bolsa de $104,000. El jueves se espera un volumen similar de carreras bajo el mismo esquema horario.

Situación para el fin de semana en Turfway Park

Por el momento, las jornadas del viernes y sábado mantienen su horario regular de las 5:55 p.m. (Hora del Este). No obstante, las autoridades advirtieron que estos horarios están sujetos a cambios dependiendo de la evolución del clima.

En cuanto a los eventos selectivos, el Wishing Well Stakes ($125,000) figura como la prueba central del viernes. Por su parte, el Forego Stakes, que cuenta con la misma premiación, ha sido reprogramado definitivamente para el próximo 13 de febrero.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Meeting
Martes 03 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo