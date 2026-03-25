Presentadora venezolana sufrió una parálisis facial

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La presentadora venezolana Marie Claire Harp pasó por un momento de salud delicado, sin embargo, había guardado silencio hasta ahora. En declaraciones recolectadas por el programa “Hoy” compartió los detalles de su proceso médico.

Por mucho tiempo la exreina de belleza guardó bajo llave el diagnóstico por el cual atravesó. Aunque destacó que ahora se encuentra bien, afortunadamente todo quedó en un susto.

Marie Claire Harp pasó por una parálisis facial

Hace unos meses Marie Claire Harp sufrió una parálisis facial en la parte izquierda de su rostro mientras estaba en un viaje en París.

Su diagnóstico fue hemiplejia facial o parálisis facial, para su fortuna fue muscular y recuperó su movilidad en cuestión de semanas.

“Sí, tuve una contusión muscular en la parte izquierda del rostro, pero fíjate que no he hablado de eso ni le he querido dar fuerza porque es algo que ya sucedió (…) por suerte no fue algo neuronal, fue algo muscular cien por ciento”, comentó.

Un cambio de imagen

En un nuevo capítulo de su vida, la presentadora venezolana se sometió a una rinoplastia no solo para mejorar su apariencia, sino para mejorar su respiración. Ahora, su calidad de vida ha mejorado considerablemente; agregó haber tenido en mente operarse, pero el tiempo era su mayor enemigo.

“Que me operé la nariz, me la arreglé. Por fin lo que yo que lo que yo decía, Dios mío, por favor, dame el tiempo para hacerlo. Estoy más cómoda, obviamente mucho más cómoda porque puedo respirar mejor”, comentó con el programa de espectáculo.

Asimismo, transformó por completo su look, de su característico rubio a un rojizo para realzar sus facciones.