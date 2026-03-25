Fanaticada de Yailin “La Más Viral” realiza contundente protesta en la cárcel

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La detención de Yailin “La Más Viral” desató una protesta en las afueras de la cárcel preventiva de San Luis de Santo Domingo para exigir la liberación de la artista.

Jorgina Guillermo Díaz fue detenida el 24 de marzo pasada las 11 de la mañana en República Dominicana tras un operativo por parte de la Policía Nacional en el sector Los Mina.

Los agentes de seguridad incautaron dos armas de fuego en el automóvil en el cual se trasladaba junto a otras dos personas no identificadas, posteriormente procedieron a ponerla tras las rejas mientras se lleva a cabo una investigación.

Las “Chivirikas” piden la libertad de Yailin

La noticia corrió como pólvora en todos los medios internacionales, y sus fans no tardaron en reaccionar en redes sociales, exigieron claridad en el caso, así como su equipo legal, quienes realizaron una rueda de prensa para compartir detalles.

Sin embargo, un grupo de “Chivirikas” se plantaron en las inmediaciones de la prisión para protestar con pancartas, consignas y camisas con el rostro de la cantante para pedir su pronta liberación.

Un video difundido por las plataformas de “El Gordo y La Flaca”, muestra cómo se desarrolló la actividad con la promesa de ampliar los detalles en su programa transmitido por Univisión.

Yailin es “totalmente inocente”

El abogado de la artista se pronunció sobre el hecho y afirmó que Yailin es “totalmente inocente”. Las armas encontradas en su vehículo no son de su propiedad, sino de una de las personas que viajaba con ella.

“Aquí sencillamente se está atacando a una figura, donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar que sabe quién es el responsable”, aseveró el representante del equipo legal.

Asimismo, aseguró que el dueño de las armas se responsabilizó, sin embargo, el ente hace caso omiso a su testimonio.