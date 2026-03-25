Así fue la captura de Yailin ‘La Más Viral’ en República Dominicana

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La artista urbana Yailin ‘La Más Viral’, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue arrestada el 24 de marzo de 2026 durante un operativo realizado por la Policía Nacional en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con reportes oficiales, la detención ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) interceptaron a la cantante mientras se desplazaba en un vehículo de alta gama.

En el automóvil, donde también viajaban otras dos personas, las autoridades encontraron dos armas de fuego, lo que motivó su arresto inmediato.

Yailin 'La Más Viral' con armas de fuego

Según el informe policial, durante la inspección del vehículo fueron ocupadas una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y municiones, así como una segunda arma tipo Zoraki, también con cápsulas.

Las autoridades indicaron que la artista no contaba con la documentación correspondiente para el porte de estas armas, lo que podría derivar en cargos por posesión ilegal.

Actualmente, el caso fue remitido al Ministerio Público, mientras fiscales investigan la procedencia del armamento y las posibles responsabilidades penales.

Investigación en curso

En las imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia el momento en el que la ex de Anuel AA fue sacada vistiendo con ropa negra y tapando su rostro para evitar fotografías por los múltiples paparazzis que se encontraban en el lugar.

Era llevada por agentes de seguridad claramente consternada por lo sucedido y, posteriormente, se subió a una camioneta con los funcionarios que la llevarían a la estación policial.

Fuentes judiciales confirmaron que la intérprete está siendo investigada por el Departamento de Homicidios de la Fiscalía de Santo Domingo Este, lo que eleva la gravedad del caso.

Por ahora, las autoridades mantienen el proceso en fase preliminar, por lo que no se han revelado detalles sobre la identidad de los acompañantes ni sobre si habrá más implicados.

Este nuevo episodio se suma a una serie de polémicas que han rodeado la vida pública de Yailin en los últimos años. La cantante ya había enfrentado situaciones legales en el pasado, incluyendo un arresto en Estados Unidos en 2023 relacionado con un caso de agresión.