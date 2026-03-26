Alejandro Sanz grita su amor por su nueva novia Stephanie Cayo

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Alejandro Sanz está viviendo una nueva etapa de enamoramiento al lado de la actriz peruana Stephanie Cayo con quien lleva un feliz noviazgo desde hace un par de meses. Su amor no lo ha podido ocultar y lo grita a los cuatro viendo en redes sociales.

La pareja ha dejado atrás la discreción de su relación para compartir gestos pícaros en las plataformas digitales con declaraciones públicas de amor, reafirmando su compromiso.

Hace poco tiempo, Cayo estuvo como invitada en TvoLima donde comentó sobre el lindo momento por el que atraviesa. “Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es”, dijo.

Alejandro Sanz más enamorado que nunca

El intérprete de Corazón partío dejó reflejado sus sentimientos por la protagonista de Hasta que nos volvamos a encontrar en un comentario el pasado 08 de marzo.

"No te puedo amar más", destacó Alejandro Sanz en la publicación. Los afectos no han cesado en otros posts de la peruana, comentarios como: "Espectacular, gordita bella" o "Espectacular” fueron algunos de sus halagos.

El inicio de la relación

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han sido vinculados sentimentalmente desde principios de 2026, los rumores se intensificaron tras aparecer juntos en conciertos del cantante en Latinoamérica en febrero y marzo de ese año.

El noviazgo se habría consolidado luego de la ruptura del español con Candela Márquez.