Juan Soto confirma su participación: El "Dream Team" dominicano busca la gloria en 2026

El jardinero superestrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto, ha confirmado oficialmente que vestirá los colores de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. Con esta noticia, el equipo quisqueyano asegura a una de las piezas más letales del béisbol moderno para intentar recuperar el trono mundial.

Un regreso esperado tras un 2023 explosivo

Soto no es ajeno al éxito en este torneo. En la edición de 2023, a pesar de que el equipo dominicano no avanzó tanto como se esperaba, "La Verdad" dejó números impresionantes en apenas cuatro encuentros:

Jonrones: 2

2 Dobles: 3

3 Carreras impulsadas: 3

3 OPS: un astronómico 1.500

Su capacidad para negociar boletos y castigar lanzamientos fuera de la zona lo convierte en el ancla perfecta para la alineación dominicana.

El "Dream Team" del Caribe toma forma

La incorporación de Soto, quien viene de ser finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2025, es solo la punta del iceberg. La escuadra dominicana está configurando lo que muchos analistas consideran uno de los rosters más potentes de la historia.

Entre las figuras confirmadas que acompañarán a Soto se encuentran:

Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. para aportar poder explosivo.

y para aportar poder explosivo. Julio Rodríguez , aportando velocidad y defensa de élite.

, aportando velocidad y defensa de élite. Ketel Marte y Manny Machado , veteranos con experiencia en momentos de alta presión.

y , veteranos con experiencia en momentos de alta presión. Junior Caminero, la joven promesa que busca consolidarse en el escenario internacional.

Detalles del torneo y cuenta regresiva

A diferencia de las bajas por temas de seguros que han afectado a otras delegaciones, la presencia de Soto inyecta una dosis de optimismo a la fanaticada dominicana. El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo, utilizando sedes estratégicas para maximizar el apoyo del público: Miami, Houston, San Juan (Puerto Rico) y Tokio.

Las listas completas de todos los equipos nacionales se anunciarán este jueves. Con los rosters finales a la vuelta de la esquina, República Dominicana se posiciona, una vez más, como el rival a vencer en la zona del Caribe.