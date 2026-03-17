Concierto de banda mexicana termina en estampida

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El evento realizado como parte del cierre del Carnaval de Ensenada 2026, en Baja California, reunió a una multitud histórica, que esperaba escuchar a grandes músicos como la banda mexicana, Banda MS.

Desde tempranas horas, miles de personas comenzaron a concentrarse en la zona de Playa Hermosa, generando una saturación que rápidamente puso en alerta a las autoridades.

La presentación gratuita atrajo a 120 mil asistentes dentro del área principal, mientras que el flujo total en los alrededores alcanzó cifras cercanas a los 250 mil, siendo uno de los factores que desencadenó el caos.

El momento crítico del concierto de Banda MS

La situación se salió de control alrededor de las 11 de la noche, cuando los accesos ya estaban completamente llenos y los cuerpos de seguridad decidieron cerrar los filtros de ingreso.

La medida generó frustración entre quienes aún esperaban entrar. En cuestión de minutos, los empujones escalaron hasta provocar un “portazo” masivo y las vallas metálicas cedieron ante la presión de la multitud y se produjo una estampida en los accesos principales.

Testigos describieron momentos de desesperación, gritos y caos, mientras cientos de personas intentaban avanzar sin control en medio de la confusión. Las imágenes del incidente no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando preocupación en el público.

¿Hubo heridos o víctimas fatales? Esto dijeron las autoridades

Tras el incidente, comenzaron a circular rumores sobre posibles víctimas fatales. Sin embargo, autoridades locales desmintieron estas versiones y confirmaron que no se registraron fallecidos.

Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar para atender a personas con crisis nerviosas y algunos lesionados leves, logrando contener la situación sin que escalara a una tragedia mayor.

Mientras la polémica crecía, la Banda MS evitó pronunciarse directamente al respecto. La agrupación se limitó a destacar el éxito de la convocatoria del evento, que incluso superó récords previos en el carnaval.