Clásico Mundial: Estados Unidos le quita el invicto a Dominicana para avanzar a la final

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya tiene a su primer finalista, y vaya de qué manera. En la noche de este domingo, el LoanDepot Park fue testigo de un emocionante juego de principio a fin, donde los Estados Unidos derrotaron con lo justo a República Dominicana por 2 a 1.

Estados Unidos y dos batazos claves

Si hay algo que caracterizó al conjunto quisqueyano durante este torneo, fue sin duda su capacidad para disparar cuadrangulares. Justamente por esa vía inauguraron las acciones en Miami, con un batazo histórico de Junior Caminero.

En la parte baja del segundo, el dominicano pescó un lanzamiento alto de Paul Skenes para enviar la bola más allá del jardín izquierdo, dándole de esa manera la ventaja parcial a los suyos y, a su vez, estableciendo un nuevo récord de jonrones en un Clásico Mundial.

Sin embargo, los norteamericanos le dieron una cucharada de su propia medicina a los caribeños en el cuarto capítulo. Allí, Gunnar Henderson y Roman Anthony se fueron para la calle con sendos batazos, lo que significó un duro golpe para sus rivales.

Vale resaltar la actuación de Skenes en 4.1 innings, así como del relevo estadounidense al limitar a los peligrosos bates dominicanos a solo dos imparables desde el quinto.

De esta manera, Estados Unidos se mete en una nueva final y ahora buscará sumar su segundo título de un Clásico Mundial de Beisbol. El juego decisivo será el próximo martes contra el ganador del duelo entre Venezuela e Italia.