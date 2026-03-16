Junior Caminero conecta un jonrón histórico en el Clásico Mundial de Beisbol

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El primer duelo de las semifinales del Clásico Mundial 2026 no pudo iniciar de mejor manera que con un enorme cuadrangular, el cual hizo vibrar a todo el LoanDepot Park de Miami. Allí, Junior Caminero se encargó de darle la ventaja parcial a República Dominicana sobre Estados Unidos.

Jonrón récord con la firma de Caminero

El tablazo del quisqueyano llegó a la altura del segundo episodio. Paul Skenes trató de engañarlo con un lanzamiento alto, pero Caminero le dio con todo para desaparecer la bola entre los jardines izquierdo y central, a unos 401 pies de distancia y con una velocidad de salida de 105.6 mph.

Gracias a esa descomunal conexión, República Dominicana estableció un nuevo récord de cuadrangulares en la historia del Clásico Mundial de Beisbol con 15, superando los 14 que estaba en manos de México desde la edición del 2009.

Además, vale mencionar que Junior Caminero empató el liderato de jonrones de este certamen con tres, misma cifra de Jarren Durán (México), Vinnie Pasquantino (Italia) y Shohei Ohtani (Japón).