Pletcher, Cox y Baffert lideran la lista de entrenadores con más nominados a la Triple Corona 2026

Tras el anuncio oficial de Churchill Downs sobre los 367 purasangres nominados a la Triple Corona 2026, destaca la hegemonía de tres establos que concentran gran parte del talento de esta generación. Un total de 127 entrenadores inscribieron ejemplares, pero el trío conformado por Todd Pletcher, Brad Cox y Bob Baffert vuelve a marcar la pauta en la ruta hacia el Kentucky Derby (G1).

Los líderes por cantidad de prospectos:

Todd Pletcher: El miembro del Salón de la Fama comanda la lista este año. Con una operación que abarca los principales hipódromos de la Costa Este, Pletcher inscribió a 31 ejemplares , muchos de ellos propiedad de potencias como Repole Stable y St. Elias Stable.

Brad Cox: El preparador basado en Kentucky no cede terreno y registró 21 tresañeros . Cox, quien domina los circuitos de Fair Grounds y Oaklawn Park en invierno, apuesta por la profundidad de su establo para buscar su segundo Kentucky Derby.

Bob Baffert: Pese a las restricciones de años anteriores, el preparador californiano mantiene una presencia masiva con 23 nominados. Su fuerte contingente en Santa Anita Park incluye a los potros más caros adquiridos en las subastas de yearlings.

Presencia internacional en las tres carreras

Más allá de los nombres tradicionales, resalta el crecimiento del preparador japonés Yoshito Yahagi, quien inscribió a varios de los 37 ejemplares nipones que figuran en la lista. Este movimiento confirma la intención de los propietarios asiáticos de conquistar las gemas de la hípica estadounidense tras sus éxitos en la Breeders' Cup y la Saudi Cup con Forever Young (Jpn).

Con la lista de nominados ya definida, los preparadores ajustan ahora sus estrategias para las pruebas de 100 puntos que definirán el orden de preferencia en la gatera del próximo 2 de mayo en Churchill Downs.