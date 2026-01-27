Hipismo

Conoce al potro entrenado por Bob Baffert que costó $2.4 millones y debutará el sábado en Santa Anita

El hijo de Into Mischief será conducido por Kazushi Kimura en su estreno

Por

Saúl García
Martes, 27 de enero de 2026 a las 10:43 am
Fasig-Tipton
Uno de los entrenadores que siempre es el centro de atención con caballos debutantes, es el Hall of FameBob Baffert, quien tendrá una participación protagónica este sábado en Santa Anita Park con siete presentados en cuatro competencias distintas de la programación.

Dúo de prospectos en la sexta carrera


En la sexta prueba de la jornada, un Maiden Special Weight de $70.000 en 1.200 metros, Bob Baffert ensillará a dos potros de tres años que debutan con altas expectativas. El primero es Duntov, que llevará la monta de Emisael Jaramillo, mientras que el segundo es el esperado Potente, quien será guiado por el fusta japonés Kazushi Kimura.

                 

Inversión millonaria: Potente al aparato 

Potente es un purasangre nacido el 28 de marzo de 2023 en Lane’s End Farm, hijo del múltiple líder semental Into Mischief en Sweet Sting. Este ejemplar paralizó las acciones en las subastas de Fasig-Tipton den agosto de 2024, donde Speedway Stables desembolsó la cifra de 2.4 millones de dólares por su propiedad.

Aprontes de lujo para el debut


El prospecto llega a su estreno tras demostrar enorme velocidad en sus ensayos matutinos según los reportes de Equibase. El pasado 19 de enero agenció 1:01.20 para los 1.000 metros, y más recientemente, el 25 de enero, dejó una marca de 59.60 en 5 furlongs, desde el aparato, siendo el tercer mejor tiempo entre 63 ejemplares que trabajaron dicha distancia.

