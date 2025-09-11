Bob Baffert se queda con el hijo de Gun Runner por $1,900,000 en la tercera sesión de Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se efectúo la tercera sesión en las ventas selectas de Yearlings de septiembre en Keeneland, que corresponde al segundo libro en su primera sesión, de las mejores propuestas del futuro equino no sólo para estados unidos, sino, para diverso mundo hípico en el globo terráqueo. Bob Baffert, en esta jornada cerró con broche de oro quedándose con un hijo de Gun Runner por el valor de 1.9 millones de dólares.

Baffert se queda con un hijo de Gun Runner por $1,9 millones

El entrenador Bob Baffert ha estado comprando numerosos caballos de gran valor a lo largo de los años en la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland. El 10 de septiembre, compró el Hip 731, un hijo de Gun Runner en Ginja por Quality Road, criado por GRS y Baffert, encabezó la venta del miércoles al venderse a Spendthrift Farm por 1,9 millones de dólares. Hill 'n' Dale, de Xalapa, consignó al potro castaño oscuro o castaño.

Baffert entrenó a Ginja, quien ganó $106,550, para su esposa Jill. El apareamiento con Gun Runner fue parte de un acuerdo de reparto de potros que, según él, firmó con Goncalo Torrealba, de Three Chimneys Farm. Gun Runner, actualmente el tercer semental más exitoso de Norteamérica se presentó la pasada temporada de cría en Three Chimneys por $250,000.

Un acuerdo de participación en el potro es un contrato en el que el dueño de la yegua y el dueño del semental comparten la propiedad del potro resultante, en lugar de que el dueño de la yegua pague una cuota de semental. Cuando el potro se vende en subasta pública, las ganancias suelen dividirse.

Aún no se ha determinado si Baffert tendrá la oportunidad de entrenar al potro. Toffey dijo que Spendthrift suele esperar hasta la primavera para decidir a qué entrenadores del hipódromo enviará a sus juveniles después de que reciban entrenamiento temprano cerca de Ocala, Florida, con Raúl Reyes. Baffert y su compañero miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher, se encuentran entre los entrenadores de Spendthrift.