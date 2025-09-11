¿Buscas alternativas diferentes a Money Wise y Mi Consentida? ¡Descubre el gran batacazo de la tarde aquí!

Suscríbete a nuestros canales

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la tercera válida se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera no sale entre la lógica Money Wise o en sus efectos hay otros que confían en la atropellada de la hija de Comediante, Mi Consentida, cabe destacar que ambos ejemplares son montados por jinetes aprendices que buscan destacar una vez más en La Rinconada este 2025

Información: Datos de última hora La Rinconada

Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólida candidata que ha captado la atención de los expertos y apostadores. Este giro inesperado en las apuestas añade un elemento de emoción, lo que hace que la jornada de carreras sea aún más impredecible para todos los involucrados.

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para yeguas nacionales e importados de cinco y más años es de $19.500.

La prueba está conformada por 11 participantes que en su mayoría se ganan una a las otras. Cabe destacar que el joven entrenador Deivis Guevara inscribió a la yegua Dra. Bea con la monta en esta ocasión de Maykor Ibarra. Esta hija del semental Deliberately en Banana Splits por Mr. Mistoffelees, es nacida y criada en el Haras Oropal. Pertenece al Stud “Los Guevara”. Y en su más reciente luego de confrontar problemas en la partida arriba en la séptima posición a solo nueve cuerpos de la ganadora Dulce Abril.

Tres razones para no perderla de vista: Yegua Batacazo La Rinconada

No se debe descartar a esta yegua, que siempre ha generado expectativas entre los expertos. En un lote sumamente parejo, donde las favoritas se alternan la victoria, su nombre cobra especial relevancia gracias a dos factores determinantes:

Cambio de monta: Ahora cuenta con la guía de un jinete profesional, una mejora considerable que puede marcar la diferencia en el recorrido.

Posición de salida: El puesto de salida de afuera la favorece enormemente, ya que le permite un mejor desarrollo en la curva y la deja libre para buscar el mejor trayecto.

Por todas estas razones, esta yegua es una candidata sólida a considerar y podría ofrecer una victoria con un buen dividendo.