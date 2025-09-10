En video: Maykor Ibarra con dos buenas opciones para la jornada hípica de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El ciclo de entrevistas de Meridiano Web no se detiene. Como de costumbre, el equipo visitó el principal óvalo del país durante las mañanas de traqueo. El objetivo es claro: recabar la mejor información de los propios protagonistas para la fanaticada hípica.

La Rinconada: Opciones Jinete Entrevista

Entre las figuras entrevistadas estuvo el jinete Maykor Ibarra. A pesar de no haber sumado triunfos en el inicio del tercer meeting, su determinación permanece intacta. El jinete trabaja arduamente para alcanzar el éxito y esta semana tiene una gran oportunidad. La jornada, que incluye dos pruebas selectivas, contará con su participación a través de dos montas estratégicas.

Con un compromiso evidente, Ibarra busca consolidar su posición en el hipismo nacional y demostrar el fruto de su constante preparación. Las expectativas en La Rinconada son altas, y el jinete se perfila como una pieza clave en una de las competencias más importantes del fin de semana.

“Saludos a toda la afición hípica”

Maykor, la primera monta es en el Clásico Gelinotte (GII) con la yegua Kate And Me en recorrido de 1.400 metros.

-Esta yegua esta excelente por cancha, agradecido con su propietario Kelvin Álvarez y su entrenador Gabriel Márquez por darme la oportunidad de correr esta yegua en este clásico y de verdad daremos todo lo mejor para ganar esta importante carrera.

La segunda monta es a la altura de la segunda válida donde el entrenador Deivis Guevara te dio la oportunidad sobre la yegua Dr. Bea que regresa luego de 91 días sin correr.

-Esta yegua tiene cierto tiempo en la cuadra del trainer Guevara, ella anda excelente por cancha y esperamos estar decidiendo con ella.