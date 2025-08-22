Gabriel Márquez y su deseo de vivir de cerca la magia del recinto de ganadores en la gala hípica dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo en el principal óvalo del país, el Hipódromo de La Rinconada, para una nueva jornada de carreras que promete ser memorable. Con la 20ª edición de la Gala Hípica de Caracas en marcha, el evento de este domingo se viste de gala con siete pruebas de grado dentro de un total de doce competencias.

Gala Hípica de Caracas: Gabriel Márquez listo para el gran reto La Rinconada

Meridiano Web se hizo presente en el hipódromo para recabar los últimos detalles, vitales para todos los aficionados al turf. En esta ocasión, conversamos con el entrenador Gabriel Márquez, una figura clave en la programación dominical, quien participará con cinco de sus ejemplares en las pruebas selectivas.

Márquez, con su habitual optimismo, compartió su visión sobre cada uno de sus purasangres:

Ekati King (USA) en la Copa Invitacional del Caribe: "Este ejemplar está muy bien en cancha, tiene varios aprontes para la milla y creo que, con la bendición de Dios, vamos a estar decidiendo, ya que tiene mucha calidad".

Chateau Lafite y Rozagantes (USA) en el Clásico Internacional 'Sprinters' (GI): "Chateau Lafite ganó una selectiva cuando era potro y ahora vuelve a mis manos. Está muy bien en cancha y considero que va a estar decidiendo, así que no lo dejen fuera de sus combinaciones. En cuanto a Rozagantes, se está adaptando al viaje y a la pista. El mismo jinete que lo lleva lo trabajó esta mañana y por condición está muy bien. Dios quiera que podamos decidir".

Tres Rosas en el Clásico 'Julián Abdala': "Esta yegua de verdad me impresionó. Su último ejercicio y su ajuste me confirman que está puesta para la carrera y no se extrañen si estamos en el tope del marcador para la gloria de Dios".

Recinto de Ganadores: La Rinconada Entrevista Reunión 32

Shakman y Toro Salvaje en el Clásico más importante de la tarde: "Shakman representa un cariño especial para mí, ya que con él gané mi primera selectiva de grado uno. A pesar de sus siete años, parece un potro. Ajustó de forma extraordinaria y su condición es impresionante.

Como dicen, la carrera que no se gana es la que no se corre, y aquí está Shakman para representarnos. Por su parte, Toro Salvaje es un caballo americano con mucha calidad, hijo de Curlin. Si se mantiene sano, creo que vamos a disfrutar de él en este clásico y en los venideros. Ojalá Dios nos permita subir al recinto de ganadores".