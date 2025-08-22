Ejemplar triplecoronado que montó Junior Alvarado fallece a causa de una neumonía

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto se pudo conocer la muerte del triplecoronado chileno Kay Army, producto de una neumonía que no pudo superar, el pasado miércoles en la Clínica Rood & Riddle, en Kentucky, tras una semana de trabajo intenso por parte de los veterinarios, no pudo superar el mal momento.

Kay Army, hijo de Katmai tuvo una semana complicado con la enfermedad donde los veterinarios de la Clínica Rood & Riddle, en Kentucky, hicieron lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, el semental y campeón chileno, no respondió a los tratamientos.

Kay Army, propiedad de Ignacio e Ignacio Hurtado Jr., que además fueron sus criadores, fue uno de los mejores ejemplares 2023 y 2024 antes de viajar a los Estados Unidos. Luego de hacer su debut en marzo de 2023, en prueba común de perdedores, en su siguiente salida saltó a pruebas de grados donde extendió su racha a 10 victorias, todas de grado, con la triplecorona incluida. Su retiro de las pistas chilenas se produjo en marzo 2024, tras ganar El Derby (G1) en el hipódromo Valparaíso Sporting Club.

Hijo de la yegua argentina Soviet Army por Pure Prize, ganó El Derby (G1), el St Leger (G1), El Ensayo (G1), el Nacional Ricardo Lyon (G1), la Polla de Potrillos (G1), el Alberto Vial Infante (G1) y los clásicos Criadores Machos Marcel Zarour (G2), Alvaro Covarrubias P. (G3) y Cotejo de Potrillos (G1).

Kay Army con dos actuaciones en Estados Unidos

Luego de su victoria en el El Derby (G1), fue llevado a Estados Unidos para el establo de William Mott. Durante sus entrenamientos, Kay Army sufrió una lesión que lo alejó de las pistas hasta recuperación. Su estreno se produjo el 3 de mayo 2025, llegando tercero en el Fort Marcy Stakes (G2) de Belmont At the Big A., con la conducción del jinete venezolano Junior Alvarado.

Luego el 14 de junio participó en Delaware Park para correr el Cape Henlopen Stakes (L), pero tumbó a su piloto y se resintió de su lesión. Tras ese infortunado acto fue enviado al stud de Ignacio Correas (h.), donde se le realizaron todo tipo de estudios para descartar problemas físicos ante aquel inconveniente en Maryland. Todo salió perfecto y retomó su entrenamiento, que venía cumpliendo casi con normalidad; su último ensayo registrado fue el 5 de agosto, recorriendo 800 metros en 49.2 en la arena de Keeneland.