Christopher Elliott metió un batacazo de $28 a ganador y lleva dos en la semana

Suscríbete a nuestros canales

El joven talentoso jinete venezolano Christopher Elliott, lleva dos victorias entre dos hipódromos distintos ubicados en la ciudad de Nueva York. La primera fue en Finger Lakes, y la otra en Saratoga, para reafirmar su condición ahora de jinete profesional, grado hasta entonces que lo convierte hasta los momentos en el mejor aprendiz de la nación.

Christopher Elliott rumbo a mejores carreras

Elliott, sumó su primera victoria este miércoles en el hipódromo de Finger Lakes, con el ejemplar Unbroken Chain, para la entrenadora y propietaria Melanie Giddings. Este macho se quedó con un Allowance de $26,500 en distancia de 1.200 metros con registro de 72”3, y en la taquilla arrojó un pago de $3,60 a ganador. Unbroken Chain, consiguió su segunda victoria en siete presentaciones.

Luego este jueves en la cartelera de diez carreras celebradas en Saratoga, también en Nueva York, Elliott, sorprendió en la taquilla con el ejemplar Taken by the Wind, que abonó $28,20 a ganador. Esta prueba fue exclusiva para potras de dos años en distancia de 1.400 metros.

Taken by the Wind, fue presentada por Kenneth McPeek, y consiguió la victoria en su carrera de estreno. Agenció un crono de 85”1 para la distancia corriendo siempre de menor a mayor, y con buen desplazamiento en la recta final.

Chritopher Elliot Bracho, a partir de hoy y hasta el domingo firmó cinco compromisos de monta cada día para el hipódromo de Saratoga. El joven jockey sobrino de Richard Bracho, tiene 89 victorias en la temporada, por lo que puede llegar a la centena de triunfos a final de temporada.