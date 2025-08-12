Christopher Elliott fue el más valioso en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Christopher Elliott comenzó la semana en plan estelar este lunes 11 de agosto tras imponerse en dos oportunidades en uno de los circuitos importantes en Estados Unidos, en la época veraniega primaveral en tierras norteñas. Los triunfos llegaron de manera consecutiva en la tarde del primer día de la semana laboral.

Christopher Elliott se llevó dos victorias este lunes

La jornada de este lunes, el hipódromo de Finger Lakes, ubicado en Nueva York, celebró una cartelera de nueve carreras, en la cual Christopher Elliott ganó un par de competencias. La tercera carrera de la jornada fue reservada para un Maiden Special Weight de 32.600 para machos de años, donde Diamond Child cruzó la raya en el primer lugar en un crono de 100”1 para 1.000 en pista de grama, con un pago de $5.10 a ganador, $2.80 a placé y $2.30 show.

Diamond Child es un vástago de Weekend Hideaway en Boss Barney’s Babe por Street Boss, que consiguió su primera victoria en su segunda salida para los colores de Irish Hill Century Farm, bajo la presentación de Melanie Giddings.

Elliott repitió en la cuarta carrera sobre el ejemplar Kings and Queen, que se llevó un Maiden Special Weight por $32.600 en recorrido de 1.700 metros en pista de grama en un crono de 109”2. En la taquilla arrojó un pago de $6.40 a ganador, $3.50 a placé y $2.90 a show.

Kings and Queen es una yegua de tres años descendiente de King For A Day en Deep Connection por Sky Mesa. Esta fue su primera victoria en campaña de seis actuaciones. Fue presentada por Gregory Sacco para la propiedad de Red Oak Stable.

Christopher Elliott Bracho llega a 87 victorias en la temporada y 144 en un par de años como jinete en Estados Unidos, de las cuales cinco han sido como jinete profesional. Para hoy, Elliott tendrá un compromiso en la segunda carrera con el ejemplar Country Manor para el entrenador Michael LeCesse, en Finger Lakes. A partir de mañana, y hasta el domingo, tendrá 11 compromisos de monta en Saratoga.