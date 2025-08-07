Christopher Elliott sorprendió en la taquilla con un pago de $87 a ganador

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles arrancó la segunda mitad del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, Nueva York, en la cual el jinete venezolano Christopher Elliott, cerró la tarde hípica en la novena carrera con un batazo de $87 a ganador que devolvió el ejemplar Sweet Montreal en la taquilla. La jornada de este día fueron celebradas nueve carreras, que incluyó el Birdstone Stakes de $150,000.

Christopher Elliott, ahora como profesional en Estados Unidos, logró imponerse en la novena carrera de este miércoles en el hipódromo de Saratoga sobre el ejemplar Sweet Montreal. Una prueba que se corrió exclusiva para potras de dos años, por una bolsa de $90,000 en distancia de 1.100 metros, con un registro final de 63”.

Sweet Montreal, es una hija de Instagrand en Passeporta por Rockport Harbor, que realizó el estreno en plan victorioso para el entrenador James Ryerson, quien presentó para los colores de DiRico Racing y Breeding LLC, con un pagó sorpresivo en la taquilla de $87 a ganador, $25,20 a placé y $13,60 a Show.

Christofer Elliott, consiguió su segunda victoria como jinete profesional, para un total de 86 triunfos en la temporada para un gran total de 141 en su segunda temporada como jockey en Estados Unidos, y una producción de $5,914,839.

Para la jornada de este jueves Elliott, tendrá cinco compromisos de monta a partir de la primera carrera. Seguirá el viernes con tres montas adicionales, mientras que el fin de semana entre sábado y domingo, tendrá que guiar a seis ejemplares. Para retornar el lunes y martes a Finger Lakes, con sus compromisos.