Conoce la línea de Eliecer Gómez para el domingo en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

La jornada número 30 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada, tiene la participación del entrenador de purasangres de carreras, Eliecer Gómez, quien participará con tres ejemplares de carreras en lo que será la fecha 16 del segundo meeting que finaliza el 31 de agosto próximo.

Esta es la línea de Eliecer Gómez para el domingo

El primero de los ejemplares de Eliecer Gómez que correrá en la jornada dominical, será el maduro de siete años, Base Armador en la cuarta carrera no válida con la monta del jockey profesional Aldry Siso, y de este ejemplar, el entrenador dijo lo siguiente:

“Un ejemplar que de verdad ostenta una condición envidiable, como he comentado, creo que es el mejor caballo en condición que está ahora en la caballeriza, anda inmensamente bien y poco dicen sus actuaciones, pero la verdad atraviesa una gran condición y Siso ya lo conoce y esperamos una excelente actuación de él, y porque no, la victoria”.

“Luego en las carreras validas presentamos al ejemplar Vinanduh, un caballo que recibimos de la cuadra de nuestro colega y amigo Ramón García y lo recibimos en optimas condiciones, nada que decir, y para muestra un botón, el caballo corre rápido, no tiene ni dos semanas en la caballeriza nuestra…”

“Buscamos la monta del campeón Robert Capriles que ya lo viene de montar y esperamos una excelente condición y porque no otra victoria de él, nos gusta muchísimo, y nos vamos a atrever a indicarlo como una línea para el 5y6 para toda la fanaticada, aunque la carrera sea pareja”.

“Cerramos nuestros compromisos con la yegua Queen Greisa, que como he dicho en otras oportunidades, nos ha sacado canas verdes, por decir de una manera, atraviesa hoy en día una condición excelente y ella es de poco trabajo y de lo bien que anda y su subsanados sus problemas anteriores, pudimos hasta ajustarla el día de hoy (miércoles) que esperábamos mucho más de ella como he dicho antes, la carrera es pareja, pero tengo la plena seguridad y confianza de que todo siga así, y este decidiendo la carrera y los invitó a que no las dejen por fuera de las combinaciones del 5y6 nacional”.