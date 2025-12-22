Metro de Caracas, Teleféricos Warairarepano y Mukumbarí activan horarios especiales para Navidad

Los ciudadanos que les gusta los paisajes de montaña o pasar un rato diferente en las fechas de Navidad y Año Nuevo, los sistemas teleféricos Warairarepano y Mukumbarí publicaron en sus redes sociales los horarios especiales para las fiesta decembrina.
En Caracas, el sistema Teleférico Warairarepano señaló que tendrá dos horarios para la semana de Navidad y otro para la de Año Nuevo:
- 24 y 31 de diciembre: desde 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
- 25 de diciembre y 1 de enero de 2026: desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche.
Teleférico Mukumbarí
En la ciudad de Mérida, el Sistema de Teleféricos Mukumbarí, informó que mantendrá sus horarios habituales y operará de forma corrida hasta el día 11 de enero de 2026. Solo tendrán dos dias de no laborables que serán el 22 y 23 de diciembre.
Horarios del Metro de Caracas
Asimismo, el Metro de Caracas también informó que tendrá horarios especiales. Para los días 24 y 31 de diciembre el servicio estará operativo desde las 5:30 am hasta las 9:00 pm, mientras que Navidad y Año Nuevo las estaciones estarán abiertas al público desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm.