¿Cuántos peloteros venezolanos han jugado primera base con Boston?

Willson Contreras firmó contrato recientemente con la organización de Boston 

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 09:28 pm
Por la organización de los Medias Rojas de Boston han pasado un buen número de peloteros venezolanos, iniciando por el Salón de La Fama, Luis Aparicio. No obstante, en cuanto a jugadores que cubran la primera base, el número no es tan llamativo y a continuación, repasaremos algunos de esos criollos que cubrieron la inicial vistiendo este uniforme.

Esto motivado al reciente cambio que envió al experimentado Willson Contreras, quien se une a varios compatriotas, entre ellos el dos veces Guante de Oro, Wilyer Abreu.

Algunos venezolanos que han jugado primera base con Boston:

En esta franquicia, han participado varios criollos, incluyendo algunos que fueron ganadores de la Serie Mundial, como: Eduardo Rodríguez, Félix Doubront, Franklin Morales y Sandy León. Además, de otro grupo que aunque no fueron campeones con esta franquicia, sí lo hicieron con otros equipos, como el caso de Marco Scutaro, Pablo Sandoval y algunos otros.

No obstante, cuando se habla de criollos que jugaron la primera base antes de Willson Contreras, la nueva adquisición de los "Patirojos". De la generación de años anteriores, salen a relucir nombres como el de Víctor Martínez, Marwin González y Sandy León, quien solamente jugó cuatro capítulos como inicialista en su carrera en MLB (con Boston).

Mientras que de los casos recientes, el nombre que sale a relucir es el de Abraham Toro. Algunos de los peloteros que en algún momento fue primera base, pero no lo hizo con Boston, es el de Pablo Sandoval.

Lo cierto es que a partir de la temporada 2026, la escuadras de los Medias Rojas contará con un nuevo inicialista venezolano, como es el caso de Willson Contreras.

