MLB: Yankees firman a este pelotero venezolano para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York siguen haciendo movimientos en lo que va de la agencia libre de cara a todo lo que tiene que ver con su planificación de la temporada 2026. La organización acordó un contrato de ligas menores con el receptor venezolano Ali Sánchez, según reportó el periodista de NY Daily News Sports, Gary Phillips.

El movimiento no genera grandes titulares, pero encaja dentro de la lógica en la que el conjunto neoyorquino suma piezas con recorrido en Grandes Ligas que puedan aportar defensa, liderazgo y respaldo en caso de necesidad dentro del roster activo.

El venezolano de 28 años tiene 4 años de experiencia en las Grandes Ligas, en los que ha podido jugar con los uniformes de los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, Miami Marlins ,Toronto Blue Jays y Medias Rojas de Boston, respectivamente.

Yankees de Nueva York – Ali Sánchez

Desde su llegada en 2020 a la Gran Carpa, ha disputado un total de 50 compromisos, con 120 turnos al bate, siete carreras anotadas, 22 imparables, 6 dobles, cuatro remolcadas, dos bases robadas, cinco boletos, 33 ponches y un promedio ofensivo de .183.

Desde el lado defensivo, su valor de carreras de fildeo de +3 refleja un desempeño sólido manejando el pitcheo y defendiendo la zona, un aspecto que suele ser prioritario para las organizaciones a la hora de evaluar receptores en la actualidad.

Por lo tanto, los “Bombarderos” parecen priorizar su capacidad para aportar estabilidad defensiva, experiencia y conocimiento del juego a un cuerpo de lanzadores joven o en desarrollo, y esto deja en claro por qué iniciaría en las ligas menores.

Finalmente, esta firma representa una gran oportunidad para que el criollo Ali Sánchez logre mostrar todo su talento y pueda ganarse un puesto dentro del equipo grande, con la finalidad de jugar la temporada completa dentro de la Major League Baseball en 2026.