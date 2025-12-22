LVBP: Salvador Pérez tiene estos números ofensivos desde su llegada a Leones

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Salvador Pérez a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional generó una expectativa inmediata en la afición de los Leones del Caracas y no es para menos, ya que se trata de uno de los venezolanos más exitosos en la última década dentro de las Grandes Ligas.

Su llegada fue un salto de calidad para el roster del conjunto capitalino, que ha estado viviendo una de sus peores temporadas dentro de la pelota criolla. El pelotero de 35 años trae liderazgo, jerarquía para ayudar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Sin embargo, el arranque de temporada ha estado lejos de ese escenario ideal que muchos imaginaron por parte de “Salvy”. Caracas atraviesa un momento complejo, instalado en el fondo de la tabla y sin respuestas en la parte final de la ronda regular.

Salvador Pérez – Leones del Caracas

En medio de esa realidad, el peso simbólico de contar con una figura de jerarquía como Pérez se ha transformado en presión. El equipo no logra encontrar la constancia que necesitan para lograr sus principales objetivos.

La producción de Salvador no ha sido tan impactante como era de esperarse. En 13 juegos disputados, tiene 44 turnos al bate, cuatro carreras anotadas, nueve imparables, un doble, dos jonrones, ocho remolcadas, seis boletos, 11 ponches y .205 de promedio ofensivo.

Con esto, su desempeño no ha logrado convertirse en el impulso anímico que los melenudos necesitan para terminar de concretar la remontada en esta campaña 2025/2026 de la LVBP.

Más allá de los números y faltando solo pocos juegos para culminar la ronda regular, no hay duda de que un toletero como Salvador Pérez hará todo lo que esté en sus manos para ser de gran ayuda en la búsqueda de la clasificación para los Leones del Caracas.