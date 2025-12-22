LVBP: Erick Leal sale del roster de Leones con estos abultados números

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la temporada 2025-2026 de la LVBP no ha sido nada positiva para los Leones del Caracas, ya que a día de hoy están más cerca de la eliminación que de avanzar al Round Robin. Y es que el rendimiento individual de algunos peloteros ha afectado enormemente al colectivo, siendo eso uno de los motivos por los que se encuentren en el sótano de la clasificación.

Entre esos jugadores melenudos que han vivido un año negativo en el torneo venezolano aparece Erick Leal, que tras llegar el año pasado al equipo todavía no ha podido sacar a relucir su mejor versión. De hecho, hay altas probabilidades de que el lanzador no vuelva a jugar con ellos sino hasta la próxima zafra.

Leal y unos números para el olvido

Según informó la organización durante este lunes, Erick Leal salió del roster semanal debido a "temas personales". Es así como no estaría disponible para el manager José Alguacil para las dos fechas restantes del calendario de la ronda regular. En su reemplazo ingresó el también lanzador Luis Palacios.

El carabobeño finalizó esta campaña 2025-2026 como el brazo con más derrotas de Leones del Caracas, igualado con Mikell Manzano. Además, también se trató del abridor con la efectividad más elevada entre los que superaron los 30 innings de labor.

Cabe recordar que Erick Leal dejó marca de 2 victorias y 3 derrotas durante la temporada pasada, con 7.13 de efectividad, 1.78 de WHIP, y 35 carreras permitidas a lo largo de 41.2 innings de labor en 12 juegos.

Números de Erick Leal en la temporada 2025-2026 de la LVBP