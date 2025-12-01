LVBP: Erick Leal nombra el "plus" del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En medio de un tramo de la temporada donde los Leones del Caracas atraviesan momentos de inestabilidad, el lanzador Erick Leal compartió su visión sobre la dinámica del clubhouse, el valor de su batería y la figura del mánager, José Alguacil.

Leal manifestó su agradecimiento por la calidad de los receptores que posee el equipo, incluyendo nombres de la talla de Salvador Pérez, Freddy Fermín, Frene Pinto y Johnny Pérez. No obstante, el lanzador dedicó palabras especiales a un jugador que pasa desapercibido para muchos: Gabriel Lino.

"Es un privilegio ... y no mencionaste a uno que a veces pasa mucho desapercibido, pero yo pienso que también es muy importante: Gabriel Lino. Es un muchacho que se ha ganado mucho liderazgo aquí por su manera de pensar y ver el juego," afirmó Leal.

Confianza plena en medio de la crisis

Respecto a los resultados recientes, el pitcher se mostró tranquilo, señalando que la inestabilidad es un factor común en la liga. El desafío, para él, radica en el mes actual:

"Yo pienso que todos los equipos están pasando por crisis, no nada más los Leones del Caracas... Pero yo creo que este mes se ve quiénes son los verdaderos equipos que van a poder pasar a los playoffs," aseveró. "Yo confío en Dios y confío en mi equipo, confío plenamente en todo lo que tenemos y yo creo que, creo o no, estoy seguro de que vamos a salir adelante."

Leal también reconoció que la llegada de figuras de liderazgo y refuerzos puede ser un factor determinante: "Puede ser un plus para nosotros y creamos un poquito más de confianza para lo que tenemos que hacer y ejecutar."

Mánager Alguacil

Ante las críticas que rodean la figura del mánager José Alguacil, Leal salió en su defensa, apuntando a la incomprensión de quienes juzgan desde fuera:

"Yo pienso que mucha gente critica muchas cosas, pero nadie sabe de verdad en el momento que tiene que ejecutar... Es una persona que de verdad le da muchas oportunidades a mucha gente," explicó. "Yo pienso que esa es la personalidad de él que siempre está dando la oportunidad a la gente porque de verdad él sabe y confía en lo que nosotros podemos hacer."

Leal dejó claro que, a pesar de las decisiones tomadas desde la dirección, el staff de lanzadores y los jugadores confían en la capacidad de su manager y están enfocados en revertir la situación con el talento que ya poseen.