Reina venezolana rinde tributo a Irene Sáez, Miss Universo 1981

La hermosa Kaily Colmenares Costales se convirtió el domingo 30 de noviembre en la ganadora del Miss Teen Continentes, celebrado en España. La joven impactó por su belleza y un bonito homenaje a la Miss Universo 1981 Irene Sáez.

La belleza optó por recrear el hermoso traje típico que Irene llevó al Miss Universo celebrado en Nueva York, en tono rosa y que la hizo lucir como una auténtica muñeca Barbie.

Una belleza teen

La jovencita de origen tachirense llevó su cabello rubio con gran volumen, la emblemática corona del Miss Universo y el vestido llanero de fantasía, en rosa con bordados en blanco.

La amplia falda con volante le dio un movimiento perfecto al caminar de Kaily, inspirado en la vestimenta de las mujeres del llano venezolano.

Fue tanto el éxito de Irene en el concurso, que logró el puesto de segundo lugar en la competencia de national costume.

La señorita Colmenares aseveró que el traje fue creación de Aquiles Pinel, y salió como el recuerdo de la muñeca que le crearon a Irene en el año 1995, fabricada y autorizada por Mattel.

Ganadora del concurso

En la gala final celebrada en la madre tierra, la señorita se llevó la victoria tras días de competencia resaltando por su porte, impactante rostro y vestuario.

Kaily salida de las filas del Miss Teen Venezuela, llegó firme a la contienda, ganando sin sorpresa, ya que siempre fue de las mejores y destacadas.