LVBP: Wilfredo Tovar agiganta su leyenda en Leones al igualar marca de Bob Abreu y Henry Blanco

Los Leones del Caracas pasan por una situación sumamente delicada. El equipo dirigido por José Alguacil cerró una semana negativa este domingo 30 de noviembre, al caer vapuleados por Bravos de Margarita en el Estadio Monumental de Caracas, por pizarra de 14-8, para así culminar la semana con foja de dos triunfos y cuatro caídas.

El equipo capitalino pagó caro el descontrol que ha mostrado su cuerpo de lanzadores, y ahora ocupa el último lugar de la tabla de posiciones, situación que sin duda los compromete para este inicio de diciembre. Sin embargo, entre las malas noticias, Leones tiene todavía cosas rescatables, como por ejemplo, el nivel de Wilfredo Tovar.

La enorme calidad de Tovar con el madero ha sido una de las razones por las que Caracas se mantiene todavía en competencia, a pesar del mal momento que han vivido, y este domingo 30 de noviembre el infielder hizo gala de este buen rendimiento, al irse de 5-2 ante Bravos, con un doble que además le sirvió para hacer historia dentro de la franquicia.

Wilfredo Tovar, a la alutra de Henry Blanco y Bob Abreu

En la caída de Leones del Caracas ante Bravos de Margarita, Wilfredo Tovar se fue de 5-2, con un doble impulsor en el octavo episodio, que en ese momento servía para acercar a los melenudos y poner el juego 9-7.

Con ese doble, el oriundo de Santa Teresa del Tuy llegó a 100 'tubeyes' de por vida con el uniforme capitalino, para así igualar la marca que ostentan Bob Abreu y Henry Blanco, quienes comparten el sexto lugar del listado histórico de la organización en lo que a dobles se refiere.

Además, Wilfredo Tovar se pone a tan solo tres dobles de igualar la marca de Jesús Guzmán, quien se encuentra en la quinta casilla histórica de la franquicia, contando también la era de Cervecería Caracas. Sin duda, un hito histórico para un toletero que ya es leyenda en la institución.