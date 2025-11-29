Emily Galaviz en concierto gratuito: conoce los detalles del evento

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que la ‘Centella del Llano’, Emily Galaviz se presente en un evento gratuito que tendrá lugar en la Base Aérea El Libertador en Maracay, estado Aragua.

La Expo Aeronáutica Industrial Venezuela 2025 tendrá un espectáculo musical encabezado por la joven cantante venezolana en compañía de otros dos artistas de relevo que la acompañarán para entretener al público.

El concierto de Emily Galaviz es gratuito y, además, podrán disfrutar durante la tarde de las exhibiciones de la feria para luego tener una dosis de energía con buena música.

Detalles del evento musical

Gabu Curiel y Diego Simón son los otros artistas que se suman al espectáculo de este sábado 29 y mañana domingo 30 de noviembre en la Base Aérea El Libertador.

La participación de la ‘Centella del Llano’ ha puesto en la mira la feria, pues gracias a la creciente popularidad de la jovencita con la música llanera dentro y fuera del país al cantar sus famosos popurrí, y ahora los temas de su propia autoría.