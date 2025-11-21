Miss Universo 2025: Le arrebatan la corona a Miss Venezuela, Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

La Noche de este jueves 20 de noviembre Miss Venezuela Stephany Abasali logró el puesto de 2da finalista, en el Miss Universo 2025, en Tailandia. Tras semanas de actividades, competencias y enfoque, la criolla logró una participación destacada en el certamen más importante del mundo, dándole una enorme alegría al país.

Sabor agridulce

Desde la señal de Venevisión se ha visto el agridulce momento para la modelo de 25 años y estudiante de economía, quien buscaba ganar la corona de diamantes y perlas, en color plateado de la casa de moda Jewelmer.

La reacción en el recinto no se hizo esperar de venezolanos y tailandesas sorprendidos por el lugar de nuestra reina, quien se había perfilado desde el comienzo de la concentración como favorita.

Venevisión tenía preparada la gran marcha de Aníbal Abreu, para el título de Abasali, quien comenzó la noche con mucha fuerza en el opening, para luego lucirse en el top 30, desfile en traje de baño, top 12, traje de gala, look final y dos excelentes respuestas en inglés.

La ganadora

La corona se fue para Miss Universo México, Fátima Bosch, quien fue una gran amiga y compañera de Abasali en la justa universal.

El cuadro lo completaron Miss Tailandia, como 1ra finalista, Venezuela como 2da finalista, Miss Filipinas, como 3era y Miss Costa de Marfil, como 4ta finalista.

Un año más que Venezuela no logra la corona universal, ganada por última vez en el año 2013 por la valenciana María Gabriela Isler.

Desde Meridiano aplaudimos la labor de la joven por su excelente participación y desempeño, dejando el nombre de nuestra país muy en alto.