Miss Universo 2025: Victoria Kjær Theilvig hace su última caminata

Kleimar Reina
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:59 pm

La reina de Dinamarca se despide desde Tailandia tras un año de reinado

La Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig se despide de su reinado en Tailandia, luego de un año fructífero con la Organización Miss Universo.

Coronada en México en 2024, llevó a su país la primera corona universal en la edición 73 del certamen de belleza. Con su belleza logró cautivar a todos un jurado en el país azteca.

Un vestido rosa y con su corona en la cabeza, Victoria Kjær Theilvig hizo un recorrido por todas sus obras sociales, siendo una de las reinas que más ha viajado en la historia.

En su discurso, agradeció profundamente a su familia, a la Organización Miss Universo y a todos los que la apoyaron en el trascurso de su reinado.

 

