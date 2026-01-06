La reina Camila del Reino Unido confiesa que fue víctima de agresión sexual

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una revelación impactante y profundamente personal, la reina Camila, consorte del rey Carlos III, ha hablado públicamente por primera vez sobre un episodio traumático de su adolescencia en el que fue atacada en un tren por un desconocido y logró defenderse.

Este conmovedor relato salió a la luz en una entrevista especial sobre violencia de género transmitida por la BBC, que ha generado amplio debate en redes y medios globales.

El recuerdo que marcó la vida de la reina Camila

Camila, quien ahora tiene 78 años, relató que el incidente ocurrió cuando era apenas una adolescente de 16 años y viajaba en tren hacia la estación londinense de Paddington.

Según describió a los presentadores del programa “Today” de BBC Radio 4, ella estaba leyendo un libro cuando un hombre desconocido la atacó dentro del vagón. En aquel momento, lejos de rendirse, se defendió con fuerza.

“Me quité el zapato y le di un golpe con el tacón en los testículos”, dijo, siguiendo los consejos de su madre ante este tipo de agresiones sexuales.

La reina británica recordó con sorprendente detalle cómo, tras el altercado, su madre observó signos del forcejeo: “Mi cabello estaba desordenado y me faltaba un botón del abrigo”, comentó.

Valentía y memoria

Aunque el recuerdo de aquel ataque había quedado en el “fondo de su mente” durante décadas, Camila explicó que la conversación surgió en el contexto de un especial dedicado a la violencia contra las mujeres.

Según ella, escuchar experiencias de otras víctimas, incluyendo el relato de la familia de John y Amy Hunt, quienes sufrieron una tragedia causada por violencia doméstica, la animó a compartir su propia historia.

La monarca admitió que al recordar lo ocurrido se sintió “muy enfadada” y que la experiencia, aunque dolorosa, fue también un momento de fuerza personal. Su relato se ha convertido en un sincero llamado a visibilizar lo que muchas mujeres y adolescentes enfrentan en su día a día.

La declaración de Camila no fue un mero relato; fue parte de una discusión más amplia sobre violencia de género, tabúes y resiliencia femenina.