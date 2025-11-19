Reina Camilla desata controversia por incómodo comentario a una famosa actriz

Suscríbete a nuestros canales

Durante una visita oficial en Gales, la reina Camilla protagonizó un momento de tensión al preguntarle a la actriz galesa Ruth Jones, conocida por su papel en “Gavin & Stacey”, si había perdido “muchísimo peso”.

El comentario, captado en video durante los festejos por el 77.º cumpleaños del rey Carlos en el castillo de Cyfarthfa, encendió las redes y reabrió el debate sobre los límites de la etiqueta real.

El criticado gesto de Camilla

La escena se desarrolló el pasado 14 de noviembre, cuando Camilla y Carlos saludaban a figuras locales durante su recorrido protocolar. Al estrechar la mano de Jones, la reina soltó la frase: “¿No has perdido muchísimo peso?”.

La actriz, con una sonrisa y algo de sorpresa, respondió con elegancia: “Sí, ¡gracias! He perdido un poco de peso”. Lo que para algunos fue un halago, para muchos fue un desliz diplomático.

Usuarios en redes sociales calificaron el comentario como “desubicado” y criticaron la falta de tacto, especialmente tratándose de una figura tan visible como Camilla.

Señalamientos a Camilla

Hablar del peso corporal ajeno es un terreno delicado, más aún desde un estrado real. Muchos argumentan que comentar sobre la apariencia física puede resultar invasivo y revelar una desconexión con la sensibilidad pública.

Además, hay quienes señalan que la reina Camilla no parecía reconocer a Jones en un primer momento, lo que elevó aún más las críticas: “Realmente muestra su desconexión con la conversación de todos los días”, comentó un usuario en redes.

Por otro lado, también hubo defensores que dijeron que reconocer una transformación física puede percibirse como un cumplido, y que la reina no necesariamente tuvo mala intención.

Ruth Jones no es ajena a la atención mediática por su peso. En 2011, sorprendió al público al mencionar que había perdido cerca de 60 libras, y reveló que su método incluyó terapia de aversión con el hipnotista Paul McKenna, con quien trabajó para combatir su adicción al chocolate.

En una entrevista posterior, la actriz confesó que siempre había estado en una batalla con su peso: “No puedo recordar un momento en el que fuera delgada”, dijo, aludiendo a los desafíos que ha enfrentado durante gran parte de su vida.