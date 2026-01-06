Mira la ‘cachetada’ que le dio Ángela Aguilar a su esposo Christian Nodal

Suscríbete a nuestros canales

Una sencilla broma familiar se convirtió en el nuevo chisme viral del espectáculo latino. La cantante Ángela Aguilar volvió a estar en boca de todos tras publicar en sus redes sociales un video donde aparece “cacheteando” a su esposo, el también cantante Christian Nodal.

En un recuento de lo que fue su 2025, la azteca publicó un clip en el que se le ve jugando al “reto de la tortilla” con el mexicano, pero, la escena provocó críticas entre los fans que aseguran que, se trató de una broma bastante pesada.

La bofetada de Ángela Aguilar a Nodal

En el audiovisual compartido por la hija de Pepe Aguilar, se aprecia el momento en el que sin pensarlo le da una bofetada a su pareja. En realidad, esto formó parte un juego viral que consiste en aguantar agua en la boca y quien lo escupe recibe el impacto sobre el rostro.

Aunque el momento fue claramente en tono de broma y seguido de risas, la fuerza del impacto fue tal que Nodal terminó escupiendo el agua y lo poco que se nota en su cara, dejó entrever que fue fuerte la cachetada.

Mientras muchos seguidores tomaron el video como una prueba de complicidad y diversión entre la pareja, otros lo vieron como un gesto incómodo e incluso preocupante, cuestionando si realmente era una broma inocente o algo más profundo.

Una relación bajo la lupa desde el inicio

Desde que hicieron pública su relación en 2024 y poco después anunciaron su matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido de las parejas más observadas del espectáculo mexicano. Cada gesto, cada publicación y cada aparición conjunto ha sido analizada a detalle.

Este nuevo audiovisual llega en un momento en que los fans están especialmente sensibles a cada expresión pública de los cantantes, tras un año lleno de altibajos y críticas por la manera en la que han desarrollado su romance, el cual próximamente podría formalizarse aún más.