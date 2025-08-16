Ángela Aguilar rompe a llorar tras declaraciones de Christian Nodal sobre su relación

Suscríbete a nuestros canales

Fuertes revelaciones emitió Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha, la cual ha generado distintas reacciones, en su mayoría negativas. Ahora, Ángela Aguilar confesó cómo le afectan los comentarios en línea sobre su relación.

Sin duda al cantante se le fue la lengua al hablar de cómo inició su amorío con la hija de Pep Aguilar a pocos días de terminar con la madre de su hija. De acuerdo a la cronología de los hechos, Nodal termina con Cazzu el 8 de mayo de 2024; el 14 del mismo mes comienza a salir con Ángela, y para el 29 ya estaban casados en Roma en una ceremonia espiritual.

Para muchos, las fechas no encajan y hay poca justificación por lo que hizo con la argentina. Sin embargo, el intérprete de “Botella tras botella” admitió tener un corazón muy enamoradizo.

Ángela Aguilar llora en sus declaraciones

Un día más tarde, Ángela Aguilar concedió una entrevista a Apple Music, en donde se quebró al hablar de las consecuencias de las opiniones. Para la cantante, de 21 años, afirmó que le “afecta mucho emocionalmente” como las mujeres deben esforzarse más que los hombres y “logran tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen”.

De igual manera, sentenció su intervención con: “ Parece que lo que está pasando en mi vida más personal, es más importante que lo que está sucediendo en mi vida profesional”.

La intérprete fue muy clara con su mensaje de apoyar a las mujeres en la industria musical y mantenerse unidas junto a las nuevas generaciones, siendo justo allí cuando Ángela se mostró más emocionada a punto de llorar.

"Y es por eso que no quiero elegir eso, por eso no uso mi plataforma para esa causa. Estoy orgullosa de ustedes, esa nueva generación de mujeres que eligen continuar, que son fuertes y quieren ser alguien en esta industria que te trata como nadie", prosiguió con la voz entrecortada.