Christian Nodal habla de su boda secreta con Ángela Aguilar (+Video)

El cantante mexicano, Christian Nodal, ofreció una entrevista exclusiva a Univisión, en la que destapó varios detalles de su polémica relación con Ángela Aguilar, entre ellos, una boda que nadie conocía sino hasta ahora.

En este sentido, el artista confirma que, pocos días después de romper con Cazzu, ya estaba dispuesto a compartir su vida con la cantante, hija del exitoso ranchero Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar: amor a primera vista

Todo ocurrió el 29 de mayo de 2024, poco después de un concierto en Ensenada. En pleno vuelo, Nodal sintió que Ángela era “el amor verdadero de su vida”, llamó a un joyero y orquestó una boda espiritual que nadie esperaba.

“Yo me casé con Ángela en Roma, el 29 de mayo. Yo veía la tormenta que se estaba viniendo, yo ya había hablado con mi suegro (…) Llegamos a Roma, toda esa experiencia fue maravillosa, se respiraba el amor”, acotó.

Cabe destacar que, la ceremonia en Roma fue únicamente espiritual. No fue sino hasta el 24 de julio de 2024 que Nodal y Aguilar legalizaron su unión en una íntima boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos.

Pero la historia no acaba ahí, ya que, en 2026, tienen planeada una ceremonia religiosa y el mismo Christian extendió una invitación pública a Adela Micha, su entrevistadora, para estar presente.

¿Traicionó a Cazzu?

Para nadie es un secreto que, cuando Christian y Ángela confirmaron su relación, la lluvia de críticas hacia ellos fue imparable, e incluso, aún se mantiene. Esto tenía un motivo: la relación del mexicano con la rapera Cazzu.

Nodal y Cazzu culminaron su romance el 8 de mayo de 2024 y, tan solo entre 15 y 21 días después, el intérprete de “Adiós amor” ya estaba casándose con Aguilar en Roma. No obstante, él defiende la idea de que nunca le fue infiel a la madre de su hija, a quien le avisó de su romance con Ángela.